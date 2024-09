FOSCHI A RFV, Parole Pradè possono avere conseguenze

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo, Rino Foschi, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" per commentare il rendimento di Raffaele Palladino: "L'ho sempre seguito passo per passo, come faccio con tutti gli allenatori che vedo hanno un qualcosa. E' una persona seria e competente, sono convinto che farà una grande carriera. Sa come si gestisce una squadra".

Un dirigente cosa deve fare in momento di disorientamento tattico?

"Deve avere fiducia nell'allenatore. Anche perché la Fiorentina se ha preso Palladino è per un motivo. L'importante è sostenerlo, perché non è possibile metterlo sotto osservazione dopo poco partite. Il mister è una garanzia, indipendentemente che gli possa andare male qualche risultato. Firenze c'è una pressione particolare, bisogna avere pazienza. Credo anche che la squadra non sia completa, quindi il tecnico ci dovrà lavorare bene".

Pradè ha lanciato una frecciata a Palladino sulla difesa a tre...

"Io forse ho fatto uscite peggiori. Qualche volta a fine partita vengono fuori anche più dirette. Probabilmente Pradè gli avrà voluto far capire che si può giocare anche non per forza a tre. A volte certe affermazioni possono avere delle conseguenze, ma penso lo abbia detto in buona fede, è un discorso che si può fare anche faccia a faccia come no".

