Fiorini: "Gud fisicamente ha fatto il salto di qualità. Ha gli occhi della tigre"

Stefano Fiorini, preparatore atletico, ha parlato a Radio FirenzeViola

Stefano Fiorini, preparatore atletico, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Penso che con Vanoli ci sia stata un'inversione a livello fisico. Ora la squadra è più reattiva, brillante e in partita. Ci sono tanti piccoli segnali come la voglia di cercare la vittoria fino alla fine come visto con Cremonese e Milan. Sono segnali che mi fa piacere cogliere. Un segnale importante sono gli occhi di Gudmundsson, si vedono degli occhi vivi, gli occhi della tigre. Quando mi fu chiesto un parere tempo fa dissi che non sarebbe stato difficile trovare un miglioramento della condizione in poco tempo e così è stato. Probabilmente lo staff di Vanoli si è mosso in modo giusto, dando stimoli corretti senza creare disagi".

La Fiorentina può aver pagato le doppie sedute programmate da Vanoli all'inizio della sua avventura a Firenze?

"Bisognerebbe vedere la proposta dettagliata. Potrebbe essere una spiegazione ma non so se è quella giusta perchè non ho visto una squadra bloccata e irrigidita nelle prime partite di Vanoli. Era più una squadra che faceva fatica a esprimersi. Come si è liberata è riuscita a esprimere delle qualità anch dal punto di vista fisico. Credo che oggi la squadra sia sufficientemente bene da competere con le altre squadre del nostro campionato".

"E' l'unico su cui non si potevano sollevare dubbi dal punto di vista fisico. Non ha mai corso poco, forse correva male. Le sue caratteristiche le ha sempre espresse. L'ho sempre visto presente fisicamente. Gudmundsson invece è il giocatore che ha fatto più progressi dal punto di vista fisico, così come Fagioli e Comuzzo, il quale prima aveva problemi ulteriori di salute. Sui giocatori di qualità si nota di più il miglioramento, perché se la qualità non è supportata da una buona condizione fisica, difficilmente si riesce ad esprimersi. Oggi Fagioli e Gud si esprimono".

