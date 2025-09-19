RFV Fiorentina, Rastelli: "Pioli ha cambiato modulo tre volte, sta cercando l'identità giusta"

L'allenatore Massimo Rastelli ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?" in merito al Como: "Sono curioso di vedere dove può arrivare e se riuscirà a fare uno step di crescita. Dietro c'è una proprietà fortissima, la volontà sembra quella di portare più in alto possibile la squadra. Fabregas ha inculcato una grandissima mentalità alla squadra, sta plasmando i suoi giocatori. Il Como è una bellissima realtà, però le difficoltà della Serie A ci sono, anche se credo che farà un campionato da protagonista".

La Fiorentina invece? "Le dimissioni di Palladino hanno lasciato tutti un po' sorpresi. Pioli è un allenatore validissimo, sono arrivati dei giocatori nuovi che hanno bisogno di tempo. Si vede da queste prime giornate che Stefano sta cercando di capire come farli rendere al massimo. Ha cambiato modulo tre volte, sta cercando ancora l'identità giusta. Come è successo a Palladino l'anno scorso".

Può passare alla difesa a 4? "I calciatori ormai sono abituati a questi tipi di cambiamenti. Possono essere fatti, non causano traumi. Deve essere una sensibilità dell'allenatore e capire come i suoi giocatori possono rendere al massimo".

Kean da solo o insieme a qualcuno? "Fino all'anno scorso non aveva mai fatto vedere il suo talento. La scorsa stagione è stata da incorniciare. Chiaro che quest'anno cambiano le aspettative, tutti si aspettano che faccia un gol a partita. Aumentano le pressioni, c'è anche più attenzione e rispetto da parte degli avversari. Tutte queste cose possono portare delle difficoltà. Piccoli e Dzeko hanno caratteristiche da prima punta, inizialmente è chiaro che cerchi di farne giocare 2. Uno fa delle prove e capire quali caratteristiche si affinano meglio a quelle di Kean".