Fiorentina, il CNB di Calamai: "Dzeko, prime parole da applausi: lui, Gosens e De Gea maestri per i giovani"

vedi letture

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così riguardo alle prime parole di ieri di Edin Dzeko: "Vorrei spendere un attimo per le parole di Dzeko, mi sono piaciute. Mi è piaciuto il suo atteggiamento, lo stile e ciò che ha detto. Da qui è nata una riflessione.

Il Viola Park è come una grande scuola, dove siamo convinti che possano nascere tanti studenti modello. Ecco, avere per i giovani della Fiorentina avere a pochi metri figure come Dzeko, De Gea e Gosens, credo che non si possa avere migliori professori per insegnare calcio ma anche per insegnare come si vive. Ben arrivato Edin!".