RFV Federico Russo: "Speranzoso sul progetto viola. Vorrei Fazzini dall'inizio"

Federico Russo, speaker di Radio Deejay e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" della squadra di Pioli: “Il mio stato d’animo è in costruzione esattamente come il nuovo progetto viola. Il che significa avere speranza che i lavori in corso vengano ultimati, un po’ come quelli dello stadio. Non si può parlare di nuovo ciclo, ma è stato fatto un ottimo mercato: c’è da sistemare un po’. Pioli ha continuato intelligentemente sulla scia di Palladino, è ripartito dalla difesa a tre e poi impartirà le sue direzioni”.

Da tifoso che scelte si aspetta per la gara contro il Como?

“Intanto è una partita delicata perché il Como è una squadra interessante, ha giocatori di esperienza come Morata e campioni come Nico Paz. Credo sia evidente a tutti che stiamo parlando di uno dei migliori giocatori della Serie A. Mi aspetto una Fiorentina attenta ma offensiva, perché ci stanno mancando i gol. Siccome di chi deve farli, li sa fare, spero che arrivino già domenica”.

Si aspetta Fazzini dal primo minuto?

“Mi piacerebbe molto perché mi piace tanto Fazzini, lo trovo uno degli acquisti più azzeccati e intelligenti del calciomercato. Anche perché un ragazzo viola. Ha fatto bene con l’Empoli e l’ho visto altrettanto bene nei pochi scampoli che ha giocato finora”.

