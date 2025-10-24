RFV
Fattori: "In Conference semifinale obiettivo minimo. Piccoli pensa troppo"
Sauro Fattori, ex allenatore e calciatore, nel suo consueto intervento a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento" ha parlato di Piccoli e della vittoria contro il Rapid: "La vittoria è sempre importante, come lo è la Conference. Pioli sarà contento, perché ha avuto ottime risposte dalle seconde linee. Nonostante l'avversario non di livello, il mister ha visto, che se la squadra approccia bene è competitiva".
Il Rapid Vienna si ?
"Secondo me no, se gioca così sicuramente no. Era importante vincere contro di loro, perché dovevamo mantenere la testa nel girone. Noi siamo una squadra che deve almeno arrivare in semifinale, poi vediamo".
Qual è la sua visione sul gol sbagliato di Piccoli?
"Ha sbagliato dal punto di vista tattico, perché l'unico modo che aveva per far gol era, scartare il portiere o avvicinarsi, per poi scavalcarlo con il pallonetto. Se calcia in porta, per la posizione del portiere, lo prende sicuro. Io credo che, in quei momenti, Piccoli pensa troppo, nella corsa verso la porta pensa e questo lo porta a sbagliare. Quindi deve avere la testa più libera".
