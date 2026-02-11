Chi al posto di Gudmundsson? Solomon l'unico acquisto che finora ha convinto

vedi letture

La Nazione si interroga su chi sarà il sostituto di Albert Gudmundsson contro il Como: la Fiorentina è chiamata a cambiare pelle proprio nel momento più delicato della stagione. L’islandese, salvo sorprese, sarà costretto a saltare sia la trasferta del Sinigaglia che l’impegno di Conference contro lo Jagellonia, con l’obiettivo concreto di tornare a disposizione per il derby salvezza di lunedì 23 contro il Pisa. Fino ad allora, però, serviranno idee nuove. In un contesto che resta estremamente teso (la classifica ad oggi imporrebbe solo certezze sul campo e non nuovi esperimenti) la fortuna di Vanoli è rappresentata dal mercato di gennaio, che ha consegnato alla Fiorentina due esterni offensivi già pronti all’uso.

Manor Solomon è senza dubbio l’innesto che ha convinto di più: l'israeliano è parso fin da subito incisivo e sicuro dei suoi mezzi, come testimoniano le recenti reti realizzate contro Napoli e Torino. Segnali incoraggianti (se pur più timidi) sono arrivati però anche da Jack Harrison, che sabato scorso contro i granata ha messo a referto il suo primo assist in Serie A, propiziando il momentaneo 2-1 firmato da Kean. Due soluzioni, con Solomon che per la Nazione è in vantaggio.