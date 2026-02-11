Ballottaggi sugli esterni: Parisi intoccabile, Gosens da recuperare

A tre giorni da Como-Fiorentina, partita decisiva per la squadra di Paolo Vanoli, l’attenzione è concentrata soprattutto sulle fasce, dove gerarchie e interpreti sono in continua evoluzione tra infortuni e condizioni fisiche non ottimali. Lo scrive il Corriere dello Sport: al momento sembra difficile rinunciare a Fabiano Parisi, apparso il più brillante dal punto di vista atletico anche contro il Torino, soprattutto considerando che la sfida con il Como di Fabregas si giocherà molto sui duelli esterni, già risultati determinanti in Coppa Italia.

Il primo nodo riguarda Albert Gudmundsson: l’infortunio alla caviglia sinistra non è grave, ma i tempi di recupero dipenderanno dal gonfiore e dalla soglia del dolore. Nonostante la voglia del giocatore di rientrare subito, è probabile che non parta titolare e che, al massimo, possa andare in panchina. In tal caso, sulla corsia sinistra offensiva il favorito è Manor Solomon, che proprio partendo da quella zona ha trovato il gol contro il Torino.

L’altra grande incognita è Robin Gosens, rimasto fuori nell’ultima gara per ritrovare brillantezza dopo un rientro affrettato dall’infortunio di ottobre. Vanoli lo considera fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio e spera di recuperarlo anche sul piano fisico: se il tedesco darà garanzie, potrebbe tornare titolare da terzino sinistro, con Parisi nuovamente avanzato nel ruolo di esterno alto.

In alternativa, se Gosens dovesse restare ancora fuori, Parisi verrebbe confermato da terzino come contro il Toro, mentre Jack Harrison potrebbe trovare spazio come esterno offensivo, dopo i segnali positivi mostrati entrando dalla panchina e l’assist decisivo per Kean. Vanoli ha quindi davanti due possibili assetti: la scelta finale dipenderà dalle condizioni fisiche e dalle risposte dei singoli.