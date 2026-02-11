FirenzeViola Ne rimarrà solo una: Lecce, Fiorentina, Pisa, Verona... e Cremonese? Calendari a confronto e chance salvezza dei viola

Nella sua presentazione giovedì scorso, a parole, Fabio Paratici ha messo sul banco una verità che aleggiava da tempo ma che molti facevano finta di non vedere. "Se la Fiorentina si salverà lo farà all'ultima giornata, dovremo lottare fino al 24 maggio". Un discorso che non fa una piega ed è ultra-realistico, che cancella i voli utopistici di chi pensava che, per diritto divino, la Viola dovesse archiviare il discorso salvezza in un batter d'occhio. Anche perché alla giornata ventiquattro i punti sono diciotto e per rimanere fuori dagli ultimi tre posti De Gea e soci dovranno viaggiare a una media quasi da Europa (1,5 punti a partita per arrivare a 38).

Probabilmente per essere salvi basterà qualcosa di meno, magari anche 36 punti, ma i conti vanno fatti anche con le avversarie. In questo momento nella lotta nel fango dei bassifondi sono in quattro: Pisa e Verona, 15 punti, poi Fiorentina, 18, e Lecce, 21, adesso la prima delle salve. Sarà una corsa a quattro che potrebbe trasformarsi a due se le ultime della classe, protagoniste di uno 0-0 da mani sugli occhi venerdì scorso, si staccheranno. Ecco che diventa utile confrontare il calendario delle prossime gare: la Fiorentina gioca a Como, sulla carta un impegno più che proibitivo (gli uomini di Fabregas sono in lotta Champions e meno di tre settimane fa si sono sbarazzati senza troppi problemi dei viola negli ottavi di Coppa Italia), il Pisa riceve il Milan venerdì sera, più morbide le pendenze per Verona e Lecce, rispettivamente a Parma e Cagliari, contro due squadre che, visti i recenti risultati, sembrano essersi messe in una situazione di sicurezza.

Pare improbabile che la Fiorentina possa accorciare il gap dai salentini nella prossima giornata, quindi sguardo a quella dopo: al Franchi c'è il derby toscano col Pisa, in caso di sconfitta per i nerazzurri potrebbe essere triplice fischio sulle speranze di mantenere la categoria, il Lecce riceve l'Inter in piena lotta Scudetto, il Verona gioca sul campo del Sassuolo. Il quinto (tutt'altro che in comodo) è la Cremonese, poco più in sù: quintultima, a 23 punti come il Genoa di De Rossi, l'impressione è che, più che gli sfortunati rossoblù di De Rossi, siano gli uomini di Davide Nicola a poter essere risucchiati. La Cremo è infatti in caduta libera, non vince da dieci partite (tre pari, sette sconfitte) e da inizio dicembre è la squadra che ha fatto meno punti di tutte. Per la Fiorentina sarà fondamentale arrivare alla gara di metà marzo proprio contro la Cremonese a tiro dei diretti avversari. Una situazione intricata che preannuncia un possibile finale al photofinish, con un importante disclaimer da fare: in caso di arrivo a parimerito di due squadre al terzultimo posto ci sarà, come accaduto tre anni fa, lo spareggio in gara secca a fine campionato. Chi vince si salva, chi perde va giù.

Calendari a confronto:

Lecce (21pt, 17esimo posto):

25. Cagliari-Lecce

26. Lecce-Inter

27. Como-Lecce

28. Lecce-Cremonese

29. Napoli-Lecce

30. Roma-Lecce

31. Lecce-Atalanta

32. Bologna-Lecce

33. Lecce-Fiorentina

34. Verona-Lecce

35. Pisa-Lecce

36. Lecce-Juventus

37. Sassuolo-Lecce

38 Lecce-Genoa

Fiorentina (18 pt, 18esimo posto):

25.Como-Fiorentina

26. Fiorentina-Pisa

27. Udinese-Fiorentina

28. Fiorentina-Parma

29. Cremonese-Fiorentina

30. Fiorentina-Inter

31. Verona-Fiorentina

32. Fiorentina-Lazio

33. Lecce-Fiorentina

34. Fiorentina-Sassuolo

35. Roma-Fiorentina

36. Fiorentina-Genoa

37. Juventus-Fiorentina

38. Fiorentina-Atalanta

Verona (15 pt, 19esimo posto):

25. Parma-Verona

26. Sassuolo-Verona

27. Verona-Napoli

28. Bologna-Verona

29. Verona-Genoa

30. Atalanta-Verona

31. Verona-Fiorentina

32. Torino-Verona

33. Verona-Milan

34. Verona-Lecce

35. Juventus-Verona

36. Verona-Como

37. Inter-Verona

38. Verona-Roma

Pisa (15 pt, 20esimo posto)

25. Pisa-Milan

26. Fiorentina-Pisa

27. Pisa-Bologna

28. Juventus-Pisa

29. Pisa-Cagliari

30. Como-Pisa

31. Pisa-Torino

32. Roma-Pisa

33. Pisa-Genoa

34. Parma-Pisa

35. Pisa-Lecce

36. Cremonese-Pisa

37. Pisa-Napoli

38. Lazio-Pisa