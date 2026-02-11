Ne rimarrà solo una: Lecce, Fiorentina, Pisa, Verona... e Cremonese? Calendari a confronto e chance salvezza dei viola
Nella sua presentazione giovedì scorso, a parole, Fabio Paratici ha messo sul banco una verità che aleggiava da tempo ma che molti facevano finta di non vedere. "Se la Fiorentina si salverà lo farà all'ultima giornata, dovremo lottare fino al 24 maggio". Un discorso che non fa una piega ed è ultra-realistico, che cancella i voli utopistici di chi pensava che, per diritto divino, la Viola dovesse archiviare il discorso salvezza in un batter d'occhio. Anche perché alla giornata ventiquattro i punti sono diciotto e per rimanere fuori dagli ultimi tre posti De Gea e soci dovranno viaggiare a una media quasi da Europa (1,5 punti a partita per arrivare a 38).
Probabilmente per essere salvi basterà qualcosa di meno, magari anche 36 punti, ma i conti vanno fatti anche con le avversarie. In questo momento nella lotta nel fango dei bassifondi sono in quattro: Pisa e Verona, 15 punti, poi Fiorentina, 18, e Lecce, 21, adesso la prima delle salve. Sarà una corsa a quattro che potrebbe trasformarsi a due se le ultime della classe, protagoniste di uno 0-0 da mani sugli occhi venerdì scorso, si staccheranno. Ecco che diventa utile confrontare il calendario delle prossime gare: la Fiorentina gioca a Como, sulla carta un impegno più che proibitivo (gli uomini di Fabregas sono in lotta Champions e meno di tre settimane fa si sono sbarazzati senza troppi problemi dei viola negli ottavi di Coppa Italia), il Pisa riceve il Milan venerdì sera, più morbide le pendenze per Verona e Lecce, rispettivamente a Parma e Cagliari, contro due squadre che, visti i recenti risultati, sembrano essersi messe in una situazione di sicurezza.
Pare improbabile che la Fiorentina possa accorciare il gap dai salentini nella prossima giornata, quindi sguardo a quella dopo: al Franchi c'è il derby toscano col Pisa, in caso di sconfitta per i nerazzurri potrebbe essere triplice fischio sulle speranze di mantenere la categoria, il Lecce riceve l'Inter in piena lotta Scudetto, il Verona gioca sul campo del Sassuolo. Il quinto (tutt'altro che in comodo) è la Cremonese, poco più in sù: quintultima, a 23 punti come il Genoa di De Rossi, l'impressione è che, più che gli sfortunati rossoblù di De Rossi, siano gli uomini di Davide Nicola a poter essere risucchiati. La Cremo è infatti in caduta libera, non vince da dieci partite (tre pari, sette sconfitte) e da inizio dicembre è la squadra che ha fatto meno punti di tutte. Per la Fiorentina sarà fondamentale arrivare alla gara di metà marzo proprio contro la Cremonese a tiro dei diretti avversari. Una situazione intricata che preannuncia un possibile finale al photofinish, con un importante disclaimer da fare: in caso di arrivo a parimerito di due squadre al terzultimo posto ci sarà, come accaduto tre anni fa, lo spareggio in gara secca a fine campionato. Chi vince si salva, chi perde va giù.
Calendari a confronto:
Lecce (21pt, 17esimo posto):
25. Cagliari-Lecce
26. Lecce-Inter
27. Como-Lecce
28. Lecce-Cremonese
29. Napoli-Lecce
30. Roma-Lecce
31. Lecce-Atalanta
32. Bologna-Lecce
33. Lecce-Fiorentina
34. Verona-Lecce
35. Pisa-Lecce
36. Lecce-Juventus
37. Sassuolo-Lecce
38 Lecce-Genoa
Fiorentina (18 pt, 18esimo posto):
25.Como-Fiorentina
26. Fiorentina-Pisa
27. Udinese-Fiorentina
28. Fiorentina-Parma
29. Cremonese-Fiorentina
30. Fiorentina-Inter
31. Verona-Fiorentina
32. Fiorentina-Lazio
33. Lecce-Fiorentina
34. Fiorentina-Sassuolo
35. Roma-Fiorentina
36. Fiorentina-Genoa
37. Juventus-Fiorentina
38. Fiorentina-Atalanta
Verona (15 pt, 19esimo posto):
25. Parma-Verona
26. Sassuolo-Verona
27. Verona-Napoli
28. Bologna-Verona
29. Verona-Genoa
30. Atalanta-Verona
31. Verona-Fiorentina
32. Torino-Verona
33. Verona-Milan
34. Verona-Lecce
35. Juventus-Verona
36. Verona-Como
37. Inter-Verona
38. Verona-Roma
Pisa (15 pt, 20esimo posto)
25. Pisa-Milan
26. Fiorentina-Pisa
27. Pisa-Bologna
28. Juventus-Pisa
29. Pisa-Cagliari
30. Como-Pisa
31. Pisa-Torino
32. Roma-Pisa
33. Pisa-Genoa
34. Parma-Pisa
35. Pisa-Lecce
36. Cremonese-Pisa
37. Pisa-Napoli
38. Lazio-Pisa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati