FATTORI A RFV, Sul gol non ha colpe Ranieri: vi spiego

Durante la trasmissione "Garrisca al Vento" è intervenuto l'ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori, che a proposito dell'episodio che ha deciso la partita ha detto: "Io a Italiano contesto sempre la lettura della partita e il cambiare sempre uomo su uomo e ieri, quando ha messo Ranieri, il tecnico viola doveva avere il coraggio di mettersi a cinque e di togliere uno che aveva già messo, tipo Ikoné o Barak. La Fiorentina era in difficoltà e non è obbligatorio che che si debba togliere sempre chi è partito dal primo minuto. Se si toglie Biraghi per mettere Ranieri a squadra rimane la stessa. Non sempre sono i soli giocatori a determinare una partita, certe volte anche un piano tattico diverso può dare una svolta. Detto questo, per me sul gol ha più colpe Milenkovic, che va ad attaccare un uomo lasciando il corridoio libero ad El Kaabi che una volta presa posizione non da la possibilità a Ranieri di anticiparlo. Se Milenkovic non fa quel passo in avanti loro gol non lo fanno. Poi certo, sono discorsi che si fanno ora: sui gol un errore c'è quasi sempre altrimenti nessuno segnerebbe"

