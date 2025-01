FATTORI A RFV, Per grandi risultati ci vogliono giocatori top

FirenzeViola.it

L'ex viola nonché opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori è intervenuto nel corso della puntata odierna di "Garrisca al vento" per parlare della partita di stasera tra Monza e Fiorentina: "Io penso che stasera una vittoria sarebbe importantissima visto i risultati degli altri, anche se ultimamente anche noi abbiamo qualche problema.

È tornato di moda il nome di Fagioli, per me sarebbe un ottimo acquisto. Io non guardo peso e altezza, un giocatore deve avere qualità. La Fiorentina ha un monte ingaggi non elevatissimo perché puntano sulla crescita dei propri giocatori. Alla Juventus e al Milan questo non succede. Ci possiamo illudere di arrivare primi o secondi, ma si sa che a Firenze viviamo un pò alla giornata. Ovviamente io metterei la firma per arrivare quinti o sesti. Per arrivare a grandi risultati ci vogliono grandi giocatori , ma per grandi ambizioni la Fiorentina ha giocatori che possono durare un pò di fatica. Ovviamente ci sono anche giocatori di qualità, vedi Gudmundsson".

Vista la condizione, Albert può dare una mano dalla panchina?

"Secondo me non è una questione di condizione o minutaggio, ma probabilmente Palladino sta preferendo altri giocatori".