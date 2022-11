FANTINI A RFV, Nico indispensabile, andiamo avanti

Enrico Fantini, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Viola Amore Mio”. Di seguito le sue parole: “La prima parte del campionato è stata difficile. La Fiorentina non è partita bene, forse anche per gli impegni in coppa. Poi si è ripresa molto bene. Ha concluso con una sconfitta ma ho vista una squadra molto vivace”.

Quanto è mancato Gonzalez finora?

“Nel metodo di Italiano uno come Gonzalez è indispensabile. Ma uno come Castrovilli non va dimenticato, dà molta qualità. Così come Sottil, giocatori molto importanti che Italiano non ha potuto avere”.

E che idea si è fatto della sua situazione?

“Non conosco le dinamiche. Quindi non so cosa possa essere successo. Direi di guardare avanti, è una fase molto delicata vista questa maxi-sosta. C'è da andare avanti e da riavere Gonzalez al più presto”.

Cosa ne pensa di Jovic?

“Faccio un paragone con me stesso. Io ero scarso, ma come spirito e dedizione non ero di meno a nessuno. Questo ragazzo a volte mi sembra sufficiente, se mettesse un po’ più di partecipazione e agonismo potrebbe diventare un giocatore importante. Ma non voglio essere frainteso: per me Jovic è un grande professionista, come Cabral. Ma c’è chi lavora di più e chi mette più energia. Ma non sto andando a toccare la professionalità, quella non si discute. Io parlo solo di atteggiamento”.

La Fiorentina può vincere la Conference oppure arrivare in Europa League tramite il campionato?

“Speriamo che riesca da una parte o dall’altra ad ottenere la qualificazione in Europa League. Le qualità ci sono, se la società interviene nel reparto offensivo probabilmente ci saranno le possibilità di tornare davvero in Europa League. Ma entrambe le strade sono tortuose da percorrere”.

Quindi nel mercato c’è da lavorare sul reparto d'attacco?

“Non è una questione solo attuale. È da due anni, da quando andò via Vlahovic. Nel calcio di Italiano è fondamentale avere un attaccante che fa reparto da solo. Per raggiungere l’Europa League serve qualcosa di importante. Io andrei alla Roma e ruberei Belotti: a Firenze lo amerebbero anche solo per quanto lotta, sarebbe la figura ideale. Un tentativo lo farei”.