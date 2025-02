RFV Facchetti: "Inter in crescita, la Fiorentina ha bisogno di tempo"

Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex dirigente dell'Inter Giacinto, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare della sfida di giovedì tra Fiorentina e la squadra nerazzurra. Queste le sue parole: "Da un certo punto di vista è bello che si riparta da lì, sapendo che Bove sta meglio e che sia tornato a riprendersi la sua vita. Sicuramente lo spirito di quell'attimo non va assolutamente tradito.



Secondo te chi va in campo dentro si porterà qualcosa in merito al grosso spavento?

"Io credo che ad un atleta vivere quello spavento da vicino, qualcosa cambi. Anche chi l'ha vissuto davanti alla tv non se lo dimentica, figuriamoci un giocatore in campo".

Ci saranno 17 minuti in meno, che non sono pochi. L'Inter la vede meglio o peggio rispetto a dicembre?

"Secondo me sta ritrovando la condizone migliore. Prima del derby arrivava da 6 vittorie consecutive in trasferta. Contro il Milan forse c'era la paura di ricascare nel tranello della supercoppa, ma il pareggio allo scadere sicuramente ha un sapore diverso".

Fossi in Palladino cosa faresti per affrontare l'Inter?

"Lui ha sempre dimostrato di non essere a corto di idee, motivo per cui ha fatto questo salto da Monza a Firenze. I viola hanno vissuto una fase di appannamento, sicuramente quello che è successo a Bove ha destabilizzato molto. La Fiorentina quest'anno mi sembra rinforzata con dei cambiamenti significativi. Ovviamente il mister avrà biosgno di un attimo di tempo per riassortire la squadra".

