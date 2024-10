FACCENDA A RFV, Firenze non può aspettare a lungo

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

L'ex viola Mario Faccenda è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?" per parlare della situazione in casa viola:

Come legge il momento della Fiorentina?

"Non è facile perché il gioco non c'è e quindi la responsabilità è dell'allenatore. Lui è nuovo, è da un anno e mezzo che allena e va dato tempo, ma Firenze non può aspettare tanto. A centrocampo ci sono delle grosse difficoltà, deve dare continuità ad alcuni giocatori. L'anno scorso c'era Arthur come regista, in questo momento alla Fiorentina manca".

Come si gestisce l'integrazione del gruppo?

"Bisognerebbe stare dentro per capirli. Servono giocatori di personalità che mettano in ordine lo spogliatoio. Adesso le cose sono molto cambiate. L'allenatore deve sistemare le cose negli spogliatoi".

La società in questa situazione come può aiutare il gruppo e l'allenatore?

"La cosa più importante è essere presenti durante la settimana, adesso c'è anche il presidente. Devono stare insieme, organizzare cene e risolvere problemi qualora ce ne fossero. Tutto sommato siamo a sette punti, se riusciamo a trovare una continuità di gioco le cose possono migliorare".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST