FABBRI, E il braccio di ferro con Tortu per Nico Gonzalez

Il pesista Leonardo Fabbri intervenuto a Radio Firenzeviola ha raccontato lo sfottò con Filippo Tortu. I due sono molto amici ma divisi dalla rivalità calcistica: passione viola per Fabbri, bianconera per il velocista azzurro. Ha raccontato Fabbri: "Tra i nomi che vengono fatti per la Fiorentina mi intriga molto Gudmundsson. Ma non al posto di Nico. Ero in camera con Filippo Tortu che da juventino ha detto che Nico bianconero gli garberebbe. Gli ho detto se lo prendete ti ammazzo (ride, ndr)"

ASCOLTA QUI L'INTERVISTA COMPLETA