FABBRI A RFV, Dispiace per Italiano, davanti vorrei Retegui

Leonardo Fabbri, pesista e grande tifoso viola fresco della conquista dell'oro agli Europei di Roma, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola: "La mia vittoria sembrava scontata però non lo sono mai e questo è il bello dello sport. Vincere davanti a tutte quelle persone è stata una emozione pazzesca e incredibile. Vedere sventolare bandiere della Fiorentina all'Olimpico è stato molto bello. Adesso la Fiorentina deve avere la forza di ripartire e di ricostruire il futuro.

Mi dispiace che è andato via Italiano perché a me piacciono i progetti a lungo termine, come quello dell'Atalanta con Gasperini. Per l'attacco mi piacerebbe Retegui, ma se viene Icardi vado a Istanbul a prenderlo. All'Inter mi piaceva tanto ma bisogna capire quali sono le sue motivazioni".