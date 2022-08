EX OSS. ACF A RFV, Dodò pronto per la 1^ di A

Andrea Cioni, ex osservatore della Fiorentina in Brasile e grande conoscitore del calcio sudamericano, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola dei brasiliani arrivati a Firenze in questi ultimi mesi e delle speranze dei viola: "Sono ottimista per questa stagione. Quella di ieri era una Fiorentina vecchio stampo senza acquisti ma alla fine si è visto che alcuni hanno accusato la preparazione. Mi aspetto che sia l'anno di Ikoné e Nico Gonzalez, devono fare il cambio di passo".

Stuzzicato sui brasiliani in viola, da esperto di calcio carioca, Cioni ha risposto così: "Mi ricordo il gran gol di Cabral contro il Napoli ma una rondine non fa primavera. Mi ricordo allo stesso modo la rete strepitosa di Bressan al Barcellona, sono gesti irripetibili. Di Cabral mi ricordo gli inizi in Brasile, nei campionati statali. Non mi impressionò un granché in quegli anni, mi auguro che fece la stessa trasformazione che fece Batistuta dopo i primi mesi a Firenze. Bisogna vedere come si porrà, anche a livello caratteriale, nel dualismo con Jovic.

Su Dodò posso dire che fisicamente può entrare prima in condizione fisica rispetto a giocatori più robusti come Cabral. Io lo vidi nel 2016, quando giocava col Coritiba e la Fiorentina cercava un esterno difensivo destro. In quella stagione fece un gran campionato giocando quasi tutte le partite ma dico la verità, se l'avessi selezionato per Corvino probabilmente mi avrebbe cacciato. Adesso è maturato davvero tanto, è un giocatore diverso rispetto a quello che era prima. Come profilo è un calciatore brasiliano ma predisposto al lavoro che può migliorare tanto. Se continua a fare una buona preparazione, anche per le caratteristiche fisiche che ha, può entrare in forma subito ora. Se giocherà titolare potrà essere pronto già per la Cremonese".