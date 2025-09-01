RFV Evacuo: "Piccoli? Lo vedo bene con Kean, meno in coppia con Dzeko"

Felice Evacuo, ex attaccante della Fiorentina e attualmente intermediario di mercato presente allo Sheraton di Milano nell'ultimo giorno di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare l'arrivo di Roberto Piccoli in viola: "Piccoli è un giocatore interessante. La Fiorentina ha voluto fare un investimento importante. Se può giocare con Dzeko o Kean? Secondo me si sposa bene con Kean, meno con Dzeko perché hanno caratteristiche simili. Spero che come Kean anche Piccoli potrà rilanciarsi a Firenze.

Moise Kean ha detto no all'Arabia Saudita, che ne pensa della scelta fatta?

"Dal punto di vista economico sono offerte irrinunciabili. Secondo me ha fatto questa scelta anche in chiave Nazionale, penso che ci sia l'azzurro dietro la sua decisione".