Evacuo: "Fiorentina sorpresa in negativo. Kean? Anche per lui vale metafora del ketchup"

L'ex attaccante della Florentia Viola (tra le altre) ed ora agente Felice Evacuo è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?". Queste le sue parole sulla Fiorentina: "E' stata una sorpresa in negativo. Ci aspettavamo tutti quanti una Fiorentina diversa. I giocatori che sono stati acquistati sono tutti di valore, quindi sicuramente si riprenderà. E' normale che serva tempo, anche l'allenatore è nuovo. I giocatori acquistati hanno una bella prospettiva".

Mancanza di fiducia? "All'inizio quando cambi tanto si fa sempre fatica. Per valori la Fiorentina riuscirà comunque ad arrivare nelle prime otto classificate. In questo momento si vede che la squadra è in difficoltà, ma per il valore del tecnico e dei calciatori prima o poi la Fiorentina tornerà a fare punti".

Kean? "L'anno scorso riusciva a segnare con facilità, ha fatto un campionato stratosferico. Psicologicamente pesa il fatto che ancora non si sia sbloccato, però rimane un top player. Si deve solo sbloccare. E' un giocatore che ha dimostrato di avere tanti gol nelle corde, credo che anche per lui valga la metafora del ketchup".

