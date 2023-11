ESPOSITO A RFV, Nzola era top, ora è sacrificato

FirenzeViola.it

Così a Radio FirenzeViola, nel corso di "Palla al Centro", Carmine Esposito, ex attaccante della Fiorentina: "Nzola è un buonissimo giocare, ma serve cambiare qualcosa. E' ora che si giochi con due punte o un trequartista che dia più vicacità davanti alla porta, dove si fa grande fatica. Contro la Juve è mancato solo il gol: è il momento di azzardare, io farei giocare Gonzalez dieto le punte".

Si tratta di responsabilità del solo allenatore?

"Devono essere bravi anche i calciatori stessi a cambiare situazioni, pure Nico Gonzalez che fa sempre lo stesso movimento a rientrare diventa prevedibile".

Dal suo punto di vista, cosa sta succedendo a Nzola?

"In estate Nzola l'avevo messo davanti a tutto perché a La Spezia aveva fatto un'annata strepitosa, ma giocando in maniera diversa. Aveva di fianco giocatori che lo servivano in tutto e per tutto, mentre adesso lo vedo sacrificato. Adesso è l'inverso di quello che giocava in Liguria".

