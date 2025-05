RFV Durante, esperto di calcio sudamericano, su Dodo: "Vale 20 milioni. Credo che rimarrà a Firenze"

vedi letture

Sabatino Durante intermediario di mercato, esperto di calcio sudamericano, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio", parlando così della stagione della Fiorentina: "Credo che la Fiorentina abbia fatto il suo: è logico che i tifosi chiedano qualcosa di più. Non mi sembra che sia andata così male quest'anno, alla fine ci sono stati momenti in cui ha fatto partite importanti e altre meno, ma non mi sento di bocciare il campionato della Fiorentina. Firenze è una città stupenda con una tifoseria abituata ad un calcio di alto livello, che però non è lo stesso di 15 anni fa, non si può vivere di ricordi".

Dodo, pre-convocato dal Brasile. Non arriva il rinnovo tanto atteso, com'è la situazione?

"Nel calcio non esiste la gratitudine. Bisognerebbe chiamare Ancelotti e dirgli di non convocarlo così rinnova. Quando un giocatore si mette in mostra è normale che ci siano offerte importanti. Non credo che Dodo sia indispensabile per la Fiorentina, se ci sono le condizioni per il rinnovo bene ma sennò ci sono tanti altri giocatori buoni sul mercato. In Brasile neanche si parla di Dodo, ci sono altri argomenti di cui parlare, da Neymar ad Ancelotti".

Si parla invece di Luiz Henrique, giocatore che era stato accostato alla Fiorentina e poi andato allo Zenit?

"No, non se ne parla. Tra l'altro non c'erano mai state chance per la Fiorentina e io stesso avevo sconsigliato a Pradé di spingere troppo: chiedere 18 milioni era giusto, ma non di più. Si tratta di un giocatore ottimo dal punto di vista fisico e tecnico ma assolutamente non affidabile. Anche allo Zenit non sta facendo faville perché di base è poco interessato al calcio: è un Balotelli un po' peggiorato negli atteggiamenti".

Si può paragonare Dodo al Roberto Carlos che si affacciava al calcio che conta?

"Mi sembra esagerato. Roberto Carlos quando è arrivato all'Inter ha trovato un allenatore che lo ha bocciato ma perché non lo faceva giocare nella sua posizione naturale: si trattò di confusione totale dell'allenatore. Si tratta di uno dei terzini sinistri più forti della storia del calcio. Dodo a me piace ma paragonarlo a lui ci fa perdere il senso della misura".

Dodo può valere 25/30 milioni?

"Si, può valere questa cifra: sono anni che fa bene e ha fatto bene fin da quando era in Ucraina. Si tratta di un giocatore che ha fatto bene anche in Europa: la Conference viene sempre un po' snobbata ma poi giocarla fa solo piacere perché dà visibilità. Per 20 milioni può essere collocato, anche se credo che alla fine rimarrà a Firenze. Lasciamo perdere le voci sul Barcellona, non hanno senso. Anche perché il Barcellona non ha nessun bisogno di esterni, al massimo avrebbe bisogno di un difensore centrale. Dodo è un giocatore importante ma non per il livello del Barcellona.".