RFV Calori: "Rammarico? Non aver visto Gudmundsson e Fagioli al massimo"

vedi letture

L'allenatore Alessandro Calori ha parlato su Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", parlando così della sfida contro l'Udinese: "L'Udinese si è un po' spenta, dopo il raggiungimento dei 40 punti. Poi è vero anche che hanno perso gli uomini più importanti come Thauvin e Lucca".

Una sua opinione sull'allenatore dell'Udinese?

"Ha trovato la quadratura. Ha trovato i giusti compromessi, anche per far giocare la squadra in maniera diversa. Possiamo dire che è stato bravo a trovare l'equilibrio. Poi però sono anche mancati giocatori per i quali non avevano sostituiti"

Secondo lei quali sono i motivi per cui la Fiorentina non è migliorata rispetto all'anno scorso?

"Unico rammarico è quello di non aver visto Gudmundsson: non credo sia questo perché ha grandissime qualità. Non sta a me speculare sul perché non sia venuto fuori. Lo stesso vale per Fagioli, che si è estraneato molto nell'ultimo periodo. Anche per gli allenatori non è facile quando ti mancano giocatori che dovrebbero fare la differenza. Io credo che alla fine siano i giocatori che fanno la differenza, al di là dell'allenatore, che però deve metterli nella situazione migliore per farli rendere al massimo delle loro capacità".

Un suo parere su Mandragora?

"Ha anche fatto diversi gol: ha fatto un ottimo campionato ne penso abbia trovato l'ambiente giusto per lui: e si è trovato nel pieno della sua maturazione: è un dato ottimale che un centrocampista centrale abbia segnato quanto lui".

Sul suo futuro?

"Si aspetta sempre una panchina! Il periodo è caldo".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA!