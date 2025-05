RFV Collauto su Palladino: "Se è in discussione dopo il rinnovo allora c'è confusione"

Il direttore sportivo Mattia Collauto, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Io credo che se si arriva a fare certe cose, un po' di confusione c'è: non puoi rinnovare un contratto e dopo 20 giorni metterlo in discussione. Va contro la programmazione e contro le idee chiare. Non so se davvero sia in discussione Palladino, ma se lo fosse allora significa che c'è qualcosa che non quadra. Non può succedere una cosa del genere a fine campionato. Poi è normale che vieni sempre giudicato dai risultati. Si parla sempre di programmazione ma se non fai risultati succede sempre che sei in discussione, ma è anche giusto che accada questo. Altri tipi di discorsi per me sono solo favole".

Ma si aspettava altre dichiarazioni dei dirigenti dopo i rinnovi?

"È necessario un intervento della proprietà. Il detto e non detto crea incertezze e credo che dopo un campionato importante a livello di punti la chiarezza diventa fondamentale soprattutto per la piazza. La società ha il dovere di prendere decisioni nette, che possano andare bene o no alla piazza. Però queste situazioni border-line non fanno bene a nessuno, neanche al club che aggiorna un contratto e poi lo mette in discussione dopo pochi giorni. Questo crea dei disturbi".

