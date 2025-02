RFV Don Massimiliano su Fiorentina-Inter: "Un miracolo sportivo. Kean determinato e sereno"

L'ex cappellano della Fiorentina, attuale cappellano della Nazionale, Don Massimiliano è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare della vittoria dei gigliati contro l'Inter per 3-0: "Un miracolo sportivo di sicuro è successo. Ancora più bello viverlo a Siena dove ci sono pochi ma appassionati tifosi viola. Penso che il calcio sia nonostante tutto lo sport più bello. Una squadra che manca di riserve e alternative, completamente in emergenza che da il 110%. Paradossalmente il meno bravo, ma questo non vuol dire che abbia fatto male anzi è stato bravo ma poco impegnato, è stato de Gea. E' stato l'unico sotto al 7/ 7,5. Giornata epica che ricorderemo".

Kean lo conosce bene anche con la Nazionale. Che ragazzo ha trovato?

"Io a settembre ho trovato un ragazzo molto determinato e sereno. Ha una tranquillità e serenità che non aveva a Torino. E' semplice, schietto e convinto dei propri mezzi. Ho parlato sia con lui che con Comuzzo. Sono due volti tonici, freschi, giovani ed entusiasti. Comuzzo è importante che sia rimasto con noi. Kean è in una condizione incredibile, è bravo anche quando sbaglia perché un altro non ci sarebbe arrivato in quell'occasione probabilmente. Un ragazzo che ha entusiasmo e cuore. Può essere straordinario sia per la Fiorentina che per la Nazionale".

Da tifoso è preoccupato in vista dell'estate?

"Io penso che da cosa nasca cosa. A Firenze abbiamo un vizio, pensare a quello che sarà. Intanto facciamo le cose come vanno fatte. La società ha fatto molto bene sul mercato accontentando il suo allenatore. Palladino è stato chiaro, chi non era contento è andato via. Kean spero che ci porti nell'Europa più bella, ovvero la Champions League. Spero che Kean possa rimanere tanto con noi e lo stesso discorso vale per Comuzzo. Intanto godiamoceli".

Qui ho trovato una famiglia ha detto Kean

"Quello lo confermo dagli amici e dai rapporti ottimi che ho in Fiorentina. Ho il sentore di una comunità che ama e da cui si sente amato. Io penso che Moise sia intelligente da capire ciò che è meglio per lui ora nel futuro. Mi auguro che si possa aggiustare tutto, anche la clausola. Chiaro che con la Fiorentina in Champions League sarebbe più facile".

