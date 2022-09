DON BACKY A RFV, Jovic si faccia rispettare. Sottil...

Il cantautore Don Backy è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: "A destra abbiamo Ikoné che sembrava inizialmente un fulmine quando è arrivato a gennaio, poi ha ciccato alcune occasioni e ora non salta più nessuno. Dall'altra parte c'è Sottil che se si mette a dribblare perde sempre la palla, se invece parte in velocità non vede più il gioco... E non ha il tiro, invece ai 20 metri si incaponisce che deve segnare lui... E tira degli stracci fradici. Vlahovic? Anche noi si segna si punizione... Riguardo agli attaccanti viola, Jovic va servito in altro modo e poi credo sia alla pari con Vlahovic. Deve farsi rispettare e collaborare di più".