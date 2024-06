DIONIGI A RFV, Brescianini ha un sinistro di qualità

FirenzeViola.it

Davide Dionigi, allenatore ed ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Chi si compra?

Tra i temi affrontati, anche la voce di mercato su Brescianini che Dionigi ha allenato.

Cosa ne pensa del triennio di Italiano alla Fiorentina? Da cosa ripartire per dare continuità?

"Sono stati anni positivi per una società abbastanza nuova, è mancata la ciliegina sulla torta con una vittoria nelle competizioni. Lo definirei un percorso positivo di società e allenatore. Ora si parte da zero verso un'altra filosofia dove si può ricostruire. Hanno ripuntato su un altro allenatore giovane ma secondo me molto bravo".

Un nome che è stato fatto è quello di Brescianini che lei ha avuto come giocatore. Come si inserirebbe nella Fiorentina?

"Il giocatore l'ho voluto personalmente, con il mio staff lo avevamo individuato come uno di prospettiva. È un giocatore che in mezzo al campo può ricoprire tanti ruoli, ha un sinistro di buona qualità ed è dotato di una buona fisicità. Deve migliorare sui colpi di testa, ma può stare benissimo nella Fiorentina".

Con nomi di questo calibro, l'ambizione è maggiore?

"Penso che non si debba guardare i nomi, secondo me sono scelte che fanno al caso alla crescita della Fiorentina. Ci deve essere bravura nell'individuare giocatori per migliorare l'anno precedente".

È un momento complesso nell'individuare un attaccante che arrivi in doppia cifra?

"Per Scamacca c'è stata la bravura di volerlo aspettare. In Italia si vuole tutto e subito, ma io sono convinto che per l'attaccante bisogna dare il tempo al giocatore di dimostrare le sue caratteristiche".

