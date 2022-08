DINI A RFV, Quarta soffre troppo l'uno vs uno

L'avvocato e agente di mercato Giulio Dini ha parlato ieri in esclusiva a Radio Firenzeviola.it. Tra gli argomenti più discussi c'è quello della partita di domenica scorsa e in particolare di Martinez Quarta. Ecco le sue parole: "Martinez Quarta? Si trova in un periodo di leggera regressione.Non è il massimo nell'1v1, a meno che non sia palla a terra, ma deve migliorare sotto questo aspetto: la difesa della Fiorentina richiede velocità. Nastasic non è affidabile per un'intera stagione. Più che di Bajrami parlerei dunque di prendere un difensore".

