DINI A RFV, Diritti TV dividono, ma si è trovato equilibrio

Durante "Scanner", trasmissione da lui curata, l'avvocato Giulio Dini si è espresso sul tema dei diritti televisivi: "Con la legge Melandri è diventato un tema importante, di usi e costumi che ingenerano nella tifoseria. Ci tocca e toccherà i nostri weekend perché, così come c'è la partità dell'anticipo e quella del posticipo, potranno esserci altri stravolgimenti. La ripartizione dei diritti TV ha fatto molto discutere perché da una parte i club hanno un grande bacino d'utenza e hanno sempre reclamato una fetta magggiore, dall'altra è vero che senza gli altri non si gioca. Bisogna creare competitività ma anche competizione, quindi si è dovuto fissare dei termini che sono divisi per il 50% di ciò che viene incassato in parti uguali, il 28% in base ai risultati sportivi degli ultimi cinque anni e poi il 22% che è il radicamento sociale, riferito anche un po' al seguito di una squadra. Così si è trovato un discreto equilibrio. Le grandi hanno perso qualcosa, però le piccole sono cresciute pian piano. Il radicamento sociale lo si determina con dei parametri che possono non trovare tutti d'accordo. Inoltre ci si lamenta della mancanza delle risorse televisive, ma se il sistema non funziona è anche chiaramente colpa della pirateria. Si dovrà trovare un sistema di trasmissione che possa essere davvero a tutti gli effetti criptato. Io dico che in America il problema della pirateria non ce l'hanno. Io sono scettico rispetto agli interventi normativi in questo Paese, credo che il problema dell'intercettazione si possa risolvere solo sul piano tecnico".