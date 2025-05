Calamai: "Commisso esca allo scoperto: spieghi il progetto tecnico e il rinnovo di Palladino"

Nel suo consueto appuntamento del mattino col Caffè Nero Bollente di Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così del momento in casa Fiorentina: "Quella di ieri è una mazzata neanche prevedibile. Non è ancora il tempo dei processi sommari, aspettiamo queste due partite, quantomeno la gara col Bologna per capire se esiste ancora una possibilità che io vedo abbastanza remota di agganciare l'ultimo treno dell'Europa, quello della Conference, di una coppa che sembra costruita su misura per la Fiorentina che non può essere la dimensione della Fiorentina. Già da oggi però possiamo cominciare a dire che il personaggio che deve usicre allo scoperto, spiegare il progetto tecnico (qualora ci sia), è Rocco Commisso. Il rinnovo del contratto di Raffaele Palladino è un dettaglio, perché è una scelta del presidente.

Tocca a lui spiegare il perché di questa scelta e cosa pensa di fare per tenere De Gea e per situazioni complicate come quelle di Kean e Dodo. Ci deve dire se ha l'ambizione di costruire una squadra forte. Si può stare anche un anno senza Europa, se però si costruisce una squadra con un obiettivo sportivo chiaro e ambizioso. Oggi non servono più promesse, ma fatti".