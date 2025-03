RFV Dimitri Palagi sulla coreografia contro la Juventus: "Responsabili? Tutta la città. Quella cosa fa parte di Firenze"

Dimitri Palagi, Consigliere Comunale di Sinistra Progetto Comune è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'è Polemica". Queste le sue parole a partire dalla coreografia della Curva Ferrovia contro la Juventus: "Io da piccolo avevo una maglietta, non vi dirò la scritta ma con cose sopra poco eleganti seppur senza mancare di rispetto a nessuno. Nell'ambito sportivo si sentono frasi offensive se tolte dal contesto. Ieri ci dispiaceva intervenire su una questione sportiva perché abbiamo parlato sempre delle istituzioni e della Fiorentina senza mettere nel mezzo la parte sportiva. Se si va allo stadio e ci si fa delle foto con quella coreografia alle spalle poi la si difende. Terza cosa abbiamo contestato l'uscita di Fratelli d'Italia. Non si può chiedere che all'interno dello stadio non ci siano misure repressive rispetto a ciò che succede fuori sennò ci sono due pesi e due misure".

Chiedere scusa alla Juve e individuazione dei responsabili

"La responsabilità è della città, non dico che tutti siano tifosi sfegatati. Ma quella cosa lì fa parte della città. Se a qualcuno da noia va bene, non ci verrà più a vedere. Questa cosa di minacciare il tribunale e altre misure esagerate. Noi stiamo commentando un fatto senza violenza e quindi diventa ancora più esagerato cercare i responsabili. I responsabili sono coloro che vivono la città metropolitana e finisce lì. Se qualcuno non lo vuole far vedere in trasmissione va bene. Ma quanti dibattiti televisivi mostrano parolacce. Tante. Io non ci ho visto nulla di offensivo".

