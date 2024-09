DI GENNARO A RFV, Bove dà il meglio da mezz'ala

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nella gara di ieri valida per le qualificazioni agli Europei di categoria, l'Italia Under21 si è imposta senza troppo sudare contro il San Marino. 7-0 il risultato finale di una partita che ha visto Edoardo Bove grande protagonista con un gol e un assist. Del nuovo acquisto della Fiorentina e non solo ha parlato a Radio FirenzeViola Antonio Di Gennaro, ex calciatore e adesso commentatore Rai, che ieri ha seguito da vicino gli azzurrini: ""Al netto dell'avversario, visto che sembrava per il valore del San Marino che fosse una partita del giovedì, ma il primo gol è arrivato solo al 30' e l'ha segnato proprio lui con un gran destro dal limite. Bove lo conosciamo, può essere anche questo. Conosciamo anche cosa è successo a Roma, con De Rossi che non gli concedeva spazio: purtroppo questo è quello che succede in Italia, dove i ragazzi non hanno la possibilità di giocare, forse non si ha nemmeno il coraggio di farli giocare perché è più facile inserire altri. Bove per me ieri è stato il migliore insieme a Pio Esposito. Come prestazione, come centrocampista, è uno che mi piace: fa tutte le fasi molto bene, ha tutto, anche tiro da fuori. Non so come si potrà trovare con Palladino che dopo la sosta dovrà dare un altro volto a questa squadra. Ieri ha giocato da mezz'ala, con Bianco come centrocampista centrale e Fazzini dall'altra parte. In una mediana a due forse è un po' limitato. Per me però a Firenze Bove deve essere un titolare".

Quindi Palladino dovrebbe passare a tre in mezzo?

"Sì, perché la difesa sarebbe anche più coperta e poi come ho detto Bove può dare il meglio come mezz'ala. Poi è uno intelligente e molto serio e può giocare anche a due. In generale credo e spero che Palladino cambi molto dopo la pausa, anche in termini di uomini. Mi dispiace ad esempio non vedere mai Parisi, spero non venga 'soppresso', ovvero che venga coinvolto di più".