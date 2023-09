DI CHIARA A RFV, Critiche a Italiano? Sa lui chi è in forma

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Viola Amore Mio puntata del 5 09 2023

Ospite negli studi di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", l'ex Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato tra l'altro dell'attacco gigliato: "Si vede che è un attaccante che partecipa al gioco, però bisogna stare tranquilli. Anche perché i paragoni con Batistuta sono venuti facili. Il paragone con Baiano? Non so, probabilmente certi giocatori adesso sarebbero alle porte con la Nazionale...".

Cosa pensa della cessione di Jovic?

"Probabilmente sono state più sue le colpe per non essersi esaltato. Però credo anche sia un fallimento di Italiano non essere riuscito a far tornare Jovic al massimo delle sue forze. Forse il tecnico non è entrato in piena sintonia con certi giocatori".

Che idea si è fatto delle critiche alla squadra?

"Sono critiche costruttive, nel far sì che la Fiorentina ritrovi l'equilibrio che ad ora manca. Così come manca la protezione a centrocampo. Poi è chiaro che le scelte spettano a Italiano, perché sa solo lui chi sta bene. Non è che se hai Maradona in squadra ed è un pochino stanco non lo fai giocare...".