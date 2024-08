DI CHIARA A RFV, Biraghi ok ma crossa solo dalla tre-quarti

L'ex terzino viola, Alberto Di Chiara, durante il talk show di Radio Firenzeviola dal circolo tennis Raffaelli di Forte dei Marmi ha parlato della partita di Parma e di capitan Biraghi: Ero a Parma a vedere la partita ma sono rimasto sorpreso perché nella prima Palladino ha detto che avrebbe adattato il modulo ai giocatori, ma con questo modulo le difficoltà difensive si sono viste. E' ripartito troppo spesso dal basso incentivando l'aggressività del Parma, anche il Venezia ha preso un gol così alla fine, sapete che non amo il gioco dal basso. Cosa altro ha sbagliato? Il look con giacca e cravatta che infatti poi ha tolto".

Cosa si aspetta? "Mi aspetto altri 2-3 acquisti mentre quelli arrivati devono riconfermarsi come Colpani o migliorarsi come Kean, che deve inquadrare meglio la porta ed essere più cinico, la fisicità ce l'ha ma deve sbloccarsi. Poi manca chi comanda la difesa e la spina dorsale a centrocampo".

Dodo e Biraghi funzionali? "Biraghi ha un buonissimo piede, è stato importante a Parma con il gol su punizione ma il suo contributo non è stato spumeggiante, lui tende a fare il cross dalla tre-quarti e poche volte arriva sul fondo. A livello difensivo non ha mostrato sempre temppismo. Invece Dodo è abituato ad arrivare sul fondo ma non ha quell'abilità di cross. Comunque è importante non aver perso la prima partita altrimenti si innescavano polemiche mentre per dare un giudizio voglio aspettare"