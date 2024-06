DE SANTIS A RFV, Icardi e Retegui profili adatti ai viola

FirenzeViola.it

Lorenzo De Santis, agente ed intermediario sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al centro entrando nel merito della questione centravanti:

Su Retegui:

"Retegui come profilo per la Fiorentina a me non dispiace. È un giocatore con una storia particolare, nel Boca era giovane e ha fatto bene. Poi dopo una serie di prestiti, è arrivato al Tigre ed è rinato con la convocazione in Nazionale da Roberto Mancini. Per me sono significative le parole del C.t. Scaloni: è un buon giocatore, ma non ha la struttura adatta per essere l'attaccante dell'Argentina. Il suo costo si aggira sui 20 milioni, il Genoa quest'anno ha una bella gioielleria con Gudmunson e il portiere Martinez".

Icardi può essere alla portata della Fiorentina?

"A me Icardi è sempre piaciuto. Numeri alla mano, gli stessi numeri li sta facendo Lautaro Martinez. È un giocatore che ha perso i rapporti con la Nazionale, è un classe 93 ma se c'è la possibilità io lo prenderei".

