RFV De Magistris: "Kean ancora a secco? Il gioco della Fiorentina non lo sta aiutando"

vedi letture

Gianni De Magistris, ex nuotatore ed ex pallanuotista, nonché noto tifoso viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina e sui problemi in attacco della squadra di Pioli: "Mi sembra abbastanza evidente che in questo momento alla Fiorentina si stia affidando il gioco ai lanci lunghi e a delle verticalizzazioni che hanno poco senso e che non aiutano le punte, soprattuto se fatte partire da metà campo.

Si stanno invece sfruttando poco le fasce. Il Napoli ha giocato a uomo mettendo sul numero nove viola Buongiorno, che ha quasi sempre anticipato Kean".