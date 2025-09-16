RFV
De Magistris: "Kean ancora a secco? Il gioco della Fiorentina non lo sta aiutando"
FirenzeViola.it
Gianni De Magistris, ex nuotatore ed ex pallanuotista, nonché noto tifoso viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina e sui problemi in attacco della squadra di Pioli: "Mi sembra abbastanza evidente che in questo momento alla Fiorentina si stia affidando il gioco ai lanci lunghi e a delle verticalizzazioni che hanno poco senso e che non aiutano le punte, soprattuto se fatte partire da metà campo.
Si stanno invece sfruttando poco le fasce. Il Napoli ha giocato a uomo mettendo sul numero nove viola Buongiorno, che ha quasi sempre anticipato Kean".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Fazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccolidi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Fazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccoli
3 Dilaga il malcontento a Firenze, ma Pioli è sereno. Tuttosport: "Lavora per riprendere la scalata"
4 Fazzini a seguire il fratello campione d'Europa. Che spiega: "Jacopo a Firenze si farà apprezzare"
Copertina
FirenzeViolaFagioli nascosto e poca intensità: l'esempio di Montella e gli interpreti che possono cambiare il gioco della Fiorentina
Mario TeneraniÈ già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com