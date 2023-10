DE GIORGIS A RFV, Beltran miglior attaccante arrivato in A

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Giorgio De Giorgis, ex giocatore oggi agente ed intermediario, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di “Chi si compra?” per parlare di Fiorentina: “Gonzalez, essendo attualmente fuori dalla Champions, le squadre che la giocano potrebbero volerlo. È forte, la Fiorentina l’ha pagato come tale, ma il suo valore si è alzato notevolmente”.

Su Nzola e Beltran: “Sono giocatori diversi per caratteristiche. Nzola conosce perfettamente il calcio di Italiano, ma credo che Beltran sia il miglior attaccante arrivato in Italia quest’anno. Per me è un giocatore straordinario e superiore a Retegui. Evidentemente ancora non si espresso come deve, ma è solo questione di tempo. Perché ha tutto, è completo ed è stato pagato come un attaccante tale. La prospettiva tra lui e Nzola è assolutamente differente”.

Sull'Italia: “Spalletti è un tecnico completo, può allenare ovunque, dalla nazionale al Real Madrid. Forse ha più concretezza rispetto a Mancini, che guarda più al futuro e ai giovani, mentre Spalletti guarda il presente, sa come stimolare i giocatori. Mi aspetto ottime cose”.

Sul caso scommesse: “Non ho seguito molto. Ma d’impulso posso dire che non è calcioscommesse. Qui si tratta di scommesse su partite di calcio, non mettersi d’accordo tra i protagonisti. È sbagliato, certamente, ma se non c’è dolo o inganno non la vedo tanto grave. Chiaramente pagheranno, ma non c’è dietro dello sporco. Mi preoccuperei più delle amicizie che frequentano”.