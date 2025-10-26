De Gea: "Il momento difficile si avverte, dobbiamo fare di più. Ho avuto paura di perdere 6-0"

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della gara contro il Bologna: "Ora è importante credere in noi, per i tifosi è difficile perché non arriva la vittoria. Oggi non abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra come il Bologna. Siamo in difficoltà è vero ma dobbiamo lavorare e fare meglio per il bene della Fiorentina".

Sulla differenza di prestazioni tra Conference e Serie A: "Il livello delle due squadre affrontate in Conference è più basso di quello della Serie A. E' vero che li abbiamo fatto grandi gare, in Serie A è dura perché giochiamo contro squadre forti. Il momento di difficoltà si sente in spogliatoio. Dobbiamo però continuare a lavorare":

Cosa hai pensato dopo il gol di Dallinga: "Dopo il 3-0 ho pensato di perdere 6-0. Poi invece potevamo vincerla addirittura. Abbiamo fatto 25 minuti buoni dopo il gol annulato ma non basta. Serve fare di più e restare uniti nella stessa direzione".