DAMIANI A RFV, Sabiri ok: a Firenze pressioni alte

Il noto procuratore e intermediario di mercato Oscar Damiani è intervenuto a RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione Viola amore mio, per commentare il momento della Fiorentina e il "caso" relativo a Nico Gonzalez. Ecco le sue parole: "C'è un problema di fondo che è quello della disponibilità economica dei club di Serie A, che sono tutti indebitati. Non mi aspetto per questo troppi cambiamenti dal mercato di gennaio. Vedo complicato che dal Mondiale possano arrivare grandi società: le società hanno osservatori in tutto in mondo e conoscono il calcio".

Su Nico Gonzalez: "Le qualità del giocatore ci sono... penso che il giocatore vada aspettato, ha tecnica e velocità ma forse non si è integrato bene nel nostro calcio. Se la Fiorentina lo ha scelto avrà visto in lui delle qualità importanti".

Su Sabiri: "E' un buon giocatore, ha fatto ottime cose. Certo, passare dalla Samp alla Fiorentina è particolare: le pressioni sono diverse. Il carattere in tal senso sarà fondamentale. A me comunque Sabiri piace molto".

Su Luis Alberto: "Anche a lui manca continuità e personalità. Magari Firenze potrebbe essere una piazza per rilanciarlo".

Sulla stagione viola: "Penso che, al di là di alcuni passi falsi, il campionato della Fiorentina resti positivo. Credo che alla fine possa attestarsi tra le prime otto in classifica".

Su Jovic: "Non credo che i viola se ne priveranno a gennaio, ha già dimostrato di avere dei colpi, anche in Serie A. Lo stesso discorso vale per Cabral, del quale non farei a meno".