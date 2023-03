D. ROSSI A RFV, UECL? Conta la condizione

FirenzeViola.it

Delio Rossi a Radio Firenze Viola



Delio Rossi, ex allenatore della viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola: "La Fiorentina mi sembra giusta con il 4231, ma non sta a me dirlo, è il campo che deve dare i risultati".

Conference?

"Penso che quando inizi il campionato sei consapevole di avere tre competizioni. Fai di tutto l'anno precedente per andare nelle coppe e poi metti da parte un fronte per andare avanti negli altri due: è una mentalità provinciale. Devi andare avanti su tutti e tre i fronti".

La Fiorentina può vincere questa competizione?

"Molte volte più vai avanti più dipende dagli episodi. Quando affronterà le squadre a livello della Fiorentina o superiori, devi stare bene anche fisicamente. Basta vedere il mondiale, non sempre lo vince la squadra più forte ma quella che sta meglio in quel momento. Condizione fisica atletica è fondamentale".

Campionato?

"Quando giochi ogni tre giorni non puoi fare programmi e devi pensare partita per partita. Ci sono molti giocatori che non sono abituati a giocare ogni tre giorni".

Fiorentina-Lecce? La Fiorentina è in un buon momento, il Lecce è reduce da tre sconfitte.

"Sulla carta è un incontro sbilanciato a favore della Fiorentina, ma il Lecce ha dimostrato che anche in incontri difficili può fare la sua parte. Poi ha avuto più tempo rispetto ai viola per recuperare. La Fiorentina deve resettare e recuperare alla svelta la condizione".

La Uefa ha allargato un po' troppo le competizioni europee a squadre che non sono pronte dal punto di vista di ambiente e strutture?

"Questo discorso ha più a che fare con la politica che con il calcio. Io non sono d’accordo perché a livelli internazionali dovrebbero giocare i migliori. Aumentare le competizioni per avere maggiori introiti provoca uno svilimento dal punto di vista tecnico".