RFV Venturato: "Palladino? Un tecnico ha bisogno di tempo per mostrare il valore, conferma è opportunità meritata"

L'ex allenatore del Venezia, Roberto Venturato, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare della sfida tra i lagunari e la Fiorentina: "La Fiorentina è una squadra che ha dei valori e lo ha dimostrato finora e in questo finale possa giocarsi qualcosa di importante, andando a vincere, d'altro canto il Venezia ha la volontà di giocarsi la A fino in fondo. Ma a valori la Fiorentina ha qualcosa in più. Poi le forti motivazioni del Venezia ci sono e lo ha dimostrato nel girone di ritorno nonostante gli sia mancato il guizzo di fare qualche filotto che l'avrebbe tolto da questa situazione prima".

Palladino ha meritato il rinnovo? "E' partito molto bene poi ha avuto un momento di crisi da cui si è ripreso ma gli è mancata la ciliegina della finale. Ma un allenatore deve avere tempo per dimostrare il valore, la chance di rimanere un altro anno gliene dà la possibilità ma è meritata".

Fagioli come lo giudica? "Fagioli è un giocatore che in serie B ho apprezzato molto, mi ha colpito per le qualità confermate poi alla Juventus. Poi è successo quello che è successo che lo ha fermato. Confermare le qualità a Firenze è una grande opportunità per diventare un giocatore di grande livello"