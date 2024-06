D'AGOSTINO A RFV, Zaniolo non convince. Stimo Jack

FirenzeViola.it

Gaetano D'Agostino, protagonista di "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola, si è espresso sul mercato della Fiorentina. Tra nomi in entrata ed uscita, l'ex centrocampista viola ha detto:



Su Zaniolo: "E un giocatore muscolare. Nel primo anno ha mostrato buone cose grazie alla sua forza fisica, ma nel momento della consacrazione ha fallito. Io non ci punterei; non mi ha mai fatto impazzire. Un giocatore di quella caratura, con quella forza fisica, o è straripante o fa fatica, e per lui è stata proprio quest’ultima".

Su Bonaventura: "Ho talmente tanta stima di Bonaventura che lo avrei messo in mezzo alla mischia al posto di Fagioli agli Europei. Ci punterei non come comprimario. Quando mancava, si avvertiva la sua assenza, soprattutto nella gestione della gara. È talmente intelligente che lo vedo come uno dei migliori centrocampisti d’Italia".

Su Castrovilli: "E un’altra mezzala che, prima che si facesse male, mi è sempre piaciuto. Non si discutono le sue qualità tecniche, ma il dubbio è su quanti minuti può giocare. Per questo motivo, lo lascerei andare. Non è il Dybala della situazione; se non ha continuità, può diventare un problema all’interno del gruppo."

