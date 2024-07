CORVINO A RFV: "FALCONE VIA? SE LO CHIEDE LUI. ZANIOLO SI PUO' RILANCIARE. NAZIONALE? NON È COLPA DEL LECCE"

Fonte: Dal nostro inviato a Rimini, Lorenzo Marucci

Il Direttore Sportivo del Lecce, ex dirigente viola, Pantaleo Corvino ha parlato direttamente da Rimini, sede dell'apertura della sessione estiva del calciomercato, ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni a partire da un giudizio sulla finestra di mercato che si è aperta oggi: "Sarà un mercato come gli altri. Si parte in punta di piedi e poi si cercherà di colmare le varie lacune con le varie possibilità di ognuno. Io non credo che gli Europei incideranno sul nostro mercato, al massimo si può vedere se da queste competizioni può uscire qualche calciatore interessante, ma queste sono logiche più da grandi club. Le società piccole e medie non aspettano l'Europeo, se possono il mercato lo fanno prima. Noi l'abbiamo fatto con alcuni calciatori che erano già stati attenzionati durante la stagione".

Se dovesse arrivare un'offerta per Falcone, visto che avete preso un portiere, potrebbe partire l'estremo difensore romano?

"Il nostro titolare è richiesto, ma se non vengono i diretti interessati a dirci che vogliono andare via noi cercheremo di trattenerli. Noi possiamo dire di no a delle offerte, se poi vogliono andare via i calciatori però ci siederemo e vedremo di trovare un sostituto".

Su Pongracic

"Confermo che è molto richiesto, da club non solo italiani tra l'altro. E' un calciatore importante che se ci chiedesse di andare via dureremmo fatica a trattenere".

Cosa ne pensa della scelta della Fiorentina di puntare su Palladino?

"Ognuno ha le sue logiche e segue il modello che vuole dare al suo club. E' una scelta figlia di una certa filosofia"

Su Gotti

"Ho già espresso il nostro pensiero. Luca ha avuto fiducia in noi e noi abbiamo avuto fiducia in lui. Non dobbiamo dimenticare i punti che avevamo fatto con D'Aversa".

Un giocatore come Krstovic potrebbe essere un profilo da Fiorentina?

"Ogni tecnico ha in testa le caratteristiche dei calciatori che gli servono per sviluppare la sua idea di calcio. Questa è la considerazione di partenza".

Capitolo Nazionale. Come si può ricostruire?

"Sono passate 48 ore, non mi piace colpevolizzare o addentrarmi in polemiche che riguardano gli altri. Però mi sono un po' scocciato perché i problemi della Nazionle non sono colpa del Lecce che vince un campionato Primavera con gli stranieri. Non è un reato se viene valorizzato uno straniero. Il calcio italiano anche prima ha vinto mondiali con queste regole. Il Lecce non è untore del calcio italiano, questo mi sta dando fastidio".

Zaniolo si può rilanciare? "Perché no? E' un giocatore importante che ha avuto dei travagli e infortuni che non gli hanno dato continuità"