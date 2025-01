CONTRATTO A RFV, Agroppi uomo diretto. Da tecnico...

FirenzeViola.it

Intervenuto a Radio FirenzeViola durante 'Garrisca al Vento', l'ex viola Renzo Contratto ha voluto esprimere il proprio ricordo di Aldo Agroppi: "Ero molto legato ad Aldo e penso che alla Fiorentina abbia fatto tanto: nella stagione 85/86 riuscimmo a ottenere una grande qualificazione alla Coppa Uefa. Era una persona seria e sincera, un grande professionista. Il suo più grande pregio era anche il suo limite, ossia l'essere estremamente diretto: purtroppo in questo mondo non lo ha aiutato dal punto di vista dell'immagine. Io però amo le persone dirette e sincere e lui era così".

Da allenatore com'era?

"Uno che non stava dietro al nome, ma alle sensazioni che i giocatori gli davano in allenamento. Non a caso Claudio e Giancalro (Gentile e Antognoni, ndr) con lui ebbero dei problemi. Claudio veniva era Campione del Mondo e voleva giocare in vista della Coppa del Mondo di Messico '86 ma a lui non interessava"

Cosa si aspetta da questo mercato per la Fiorentina?

"La società ha operato molto bene già questa estate e la squadra ha superato bene l'equivoco tattico che c'era stato con la difesa a tre. In questo momento forse il club dovrà trovare un sostituto di Bove, che era il giocatore che dava equilibrio al centrocampo, ma confido molto della bravura di Pradè e Goretti".