RFV Ascari: "Se nelle prossime gare non fai punti, prossimo mercato è inutile"

L'agente, Eugenio Ascari, ha parlato a Radio FirenzeViola del prossimo mercato invernale della Fiorentina, dove probabilmente la società interverrà per aiutare Vanoli: "Al momento è prematuro parlare di mercato. Prima del mercato ci sono 4 partite che sono determinanti per la Fiorentina. Se in queste partite fai meno di 8 punti rendi inutile il mercato di gennaio, a mio giudizio. In questa Fiorentina c'è da aspettarsi di tutto, la sostituzione di Ranieri, che non saluta il mister, la questione sul rigore. Il Verona a differenza della Fiorentina ha dimostrato una comunione d'intenti e da queste situazione si esce se si è uniti. Se non fai i punti il mercato servirebbe a ben poco".

Nel mercato di gennaio come si può intervenire?

"A fronte di un mercato che è costato 90 milioni, come quello della scorsa estate e a una società che ha il settimo monte ingaggi della Serie A, i risultati sono allarmanti e contraddittori. Sarebbero da vendere tutti non soltanto quei sei che ha elencato l'ascoltatore".

Boga potrebbe essere un esterno utile?

"La maggiorparte dei giocatori letti sulla Nazione, sono giocatori poco utili perché sono giocatori che non servono. Per quanto riguarda Boga è un ruolo in cui puoi avere bisogno. Quest'anno non hai esterni. E' un buon giocatore, anche se oggi è infortunato e non sta rendendo come dovrebbe. Sarebbe già vaccinato, dati i suoi precedenti a Nizza, venendo a Firenze. Ora serve un centrale di difesa".

