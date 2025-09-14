RFV Compagnoni (Sky): "Fiorentina ancora in ritardo ma da domenica mi aspetto scelte nette da Pioli"

Il giornalista e telecronista di Sky anche ieri per Fiorentina-Napoli, Maurizio Compagnoni, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per dare il suo giudizio sulla gara: "Mi aspettavo che fosse la Fiorentina ad aggredire perché se fai giocareil Napoli con quel tasso tecnico che ha è la fine, invece ho visto una Fiorentina timida e un Napoli feroce".

Come mai? "La Fiorentina ha cambiato molto, l'impressione è che sia in ritardo e non ancora squadra, ho apprezzato l'orgoglio nel finale quando stava per riaprire la gara ma la costruzione è ancora in corso, ha tipo un cartello "work in progress" ecco.

Da Pioli però ci si aspettava di più? "Mi aspettavo che fosse più pronta certo, anche se siamo alla terza di campionato. Ma se giochi a tre come ha fatto la Fiorentina serve un regista, perché Fagioli è un'eccellente mezzala ma non un regista mentre lo è più Nicoluzzi Caviglia e non a caso quando è entrato la Fiorentina ha giocato meglio"

Cambi tardivi? "Dopo 14 minuti partita già blindata, avrei cambiato prima forse. Ma dalla prossima mi aspetto una Fiorentina più compatta e con idee chiare e con un Pioli che faccia scelte nette e scelga una formazione base".

Fazzini poco utilizzato? "Io mi aspetto come dicevo scelte nette, come rifinitore ieri mancava il titolare Gudmundsson, ma ha più soluzioni come due trequartisti. Ma ecco la formazione con il Como sarà indicativa come scelte titolari. Ma credo con il centrocampo a tre con Nicolussi Caviglia in mezzo e gli altri tre a giocarsela".