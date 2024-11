COLONNESE A RFV, Ecco perché Comuzzo mi piace

FirenzeViola.it

Francesco 'Ciccio' Colonnese ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', dicendo: "Una volta fui vicino a vestire la maglia della Fiorentina ma non se ne fece di nulla... Lazio e Fiorentina? Vedo dei punti di contatto perché è stato fatto un mercato che ha determinato due rose importanti. La Fiorentina soprattutto davanti ha trovato qualcosa che non aveva da tempo, un ragazzo che vuole fare sfaceli e che vuole recuperare il tempo perso. La squadra gioca per lui e sfrutta le sue qualità al massimo in quanto a esplosività e concretezza. Poi fa la prima punta e non l'esterno: ha cambiato molto la Fiorentina".

Poi c'è il gruppo, tra cui Comuzzo.

"Sicuro. Dietro c'è sempre il lavoro della squadra che difende e attacca in maniera corretta. Questo Comuzzo ha caratteristiche moderne di aggressività e di andare addosso all'uomo, finalmente torniamo in Italia a vedere il contatto fisico che a volte oggi i difensori non hanno più. Ai miei tempi si pensava a non far segnare i Totti, i Del Piero, i Mancini... Poi negli ultimi anni invece abbiamo preso a modello l'estero perdendo l'aggressività dei nostri giocatori ed è un concetto sbagliato".

Quindi le piace.

"Il ragazzo mi piace molto perché risponde alle caratteristiche che un difensore deve avere, dall'aggressività alla qualità nel difendere. Poi devi essere bravo a fare altre cose, ma non puoi prescindere dall'aggressività e dalla voglia di non far fare gol al tuo avversario: Comuzzo sa che l'attaccante va spolpato, che lo deve seguire ovunque".

Sui giovani e i settori giovanili ha detto: “Sono sempre convinto che prima di tutto serva essere bravi difensivamente ma girando spesso per settori giovanili vedo che le peculiarità sono altro: ma comunque mi accorgo che alla lunga conta proprio quel che dico io. La cosa fondamentale da tenere presente è quella di difendere la porta e cercare di non far fare gol. Lo dico sempre a mio figlio Lorenzo che gioca nelle giovanili del Genoa. Ci vuole la specializzazione del ruolo, poi puoi anche cercare nel calcio moderno di essere propositivo ma nei settori giovanili in particolare serve imparare a difendere”

