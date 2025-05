RFV Claudio Onofri su Gudmundsson: "Mi aspettavo di più, ma è stato limitato"

L'ex Genoa e commentatore sportivo, Claudio Onofri, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" del rendimento di Albert Gudmundsson: "Mi aspettavo di più perché è un giocatore con delle libertà di intenzioni che deve diramare individualmente. All'inizio questa cosa era un po' frustrata. Lui non lo puoi comandare, poi è chiaro che dal punto di vista del rendimento non è stato solo questo a non dargli quello spazio che tutti i tifosi viola si aspettavano. C'è anche una responsabilità sua o di qualcun altro".

Quali erano queste difficoltà?

"Quando era chiamato a svolgere dei movimenti già predisposti dall'allenatore lui non giocava mai bene. Doveva muoversi soprattutto nella fase offensiva, ma anche in quella difensiva per aiutare i compagni in difficoltà. Non si può dare un giudizio definitivo su un calciatore appena arrivato. Però è stato una delusione anche per me, avendolo visto così tante a volte a Marassi. Mi dava l'impressione di poter fare molto di più la differenza".

C'è anche un problema di ruolo?

"Lui partiva anche al Genoa come seconda punta, ma l'istinto lo portava a smarcarsi liberamente. Senza che la cosa fosse preventivata dagli schemi. Quando veniva messo in altri ruoli faceva fatica a leggere le cose che doveva attuare. Poi ci sono altre situazioni che contribuiscono a far sì che ci sia un rendimento meno elevato rispetto a quelli che tutti si aspettavano".

