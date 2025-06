RFV Fattori su Gudmundsson: "Spero che i miei dubbi sul suo riscatto vengano smentiti"

vedi letture

Sauro Fattori, ex attaccante della Fiorentina nonché opinionista di Radio FirenzeViola, è tornato a parlare dell'attualità legata alla squadra viola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" proprio sulle nostre frequenze. Queste le sue parole sul riscatto di Gudmundsson: "Io mi auguro sempre il bene della Fiorentina. Secondo il mio punto di vista però lui quest'anno non ha dimostrato il suo valore. Io sul suo riscatto spero di avere torto, ero molto in dubbio sul suo riscatto. Io facevo una valutazione sul calciatore, la società se lo ha fatto avrà avuto le sue motivazioni. Il calciatore voleva restare, la Fiorentina è squadra importante. Avrei voluto vedere quali squadre avesse dietro... Spero che nella prossima stagione faccia meglio. Più di ricordi abbiamo vissuto di speranze. Lui deve avere voglia di rivalsa, magari la società ha visto in lui qualcosa che noi non si vede. La piazza di Firenze è in credito verso di lui, e spero che lui riesca a sanare questo debito".

Per l'intervento completo ascolta il podcast!