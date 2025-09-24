RFV Claudio Merlo: "Sohm? Io mi sarei tenuto Cataldi, avrebbero risparmiato soldi"

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio a Claudio Merlo, grande ex Fiorentina che ha parlato dei problemi della squadra di Pioli e dei suoi ricordi legati a Pisa-Fiorentina: "Io avrei tenuto Cataldi, lo avrei riscattato. Su Sohm dico che è stato un giocatore buono del Parma, è venuto a Firenze ed è sparito. Avere un Cataldi al posto di Sohm sarebbe stato meglio, si risparmiavano soldi e si poteva utilizzare un calciatore che già conosceva l'ambiente.

Pioli rischia? Non credo, siamo alla quarta giornata. Poi percepisce 3 milioni a stagione. Quest'anno hanno speso tanto, speriamo che la squadra si possa riprendere a Pisa. Mi ricordo l'anno dello Scudetto: a Pisa vincemmo 1-0 con gol di Amarildo su punizione, fu una grande soddisfazione. Cosa non funziona? Non sono i singoli. Perché ad esempio Pongracic e Comuzzo sono ottimi difensori, insieme non stanno rendendo".