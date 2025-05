RFV Claudio Merlo: "Non continuerei con Palladino, ormai è 'beccato' dal pubblico"

L'ex centrocampista della Fiorentina, Claudio Merlo, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Superchi è stato sicuramente uno dei cinque migliori portieri della storia della Fiorentina. C'è sempre stata un'ottima tradizioni di portieri, ora c'è De Gea".

E' rimasto sorpreso dalla contestazione di domenica?

"No, a Firenze i tifosi sono eccezionali ma non si accontentano mai. La contestazione c'è stata perché, secondo me, Palladino è stato riconfermato subito. Penso che la società dovesse aspettare. A Commisso piace molto Palladino, che però adesso deve convivere coi tifosi viola, che non sono teneri".

Bisogna andare avanti con lui?

"Io direi di no. Con il pubblico a sfavore parti da meno uno. Bisogna vedere cosa vuole fare il presidente. Il prossimo anno, poi, si riparte da capo. Senza programmazione non si va lontano".

Chi avrebbe preso come allenatore?

"Non lo so, io avrei preso Sarri sicuramente. Però sembra che vada al Milan. Poi magari Palladino farà anche meglio, può anche darsi".

